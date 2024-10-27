Üye Girişi
Haberler

Bursa Otobüs Terminali'nde Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir şahıs, husumetlisini otobüs terminalinde pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Takip ettiği husumetlisini terminalde vurdu

BURSA - Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir şahıs, husumetlisini bacağından vurdu. Husumetlisini yaralayan şüpheli, polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, 04.30 sıralarında Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S., husumetlisi olduğunu iddia ettiği Hüseyin B.'yi terminale kadar takip etti. Terminalde tartışan ikiliden İ.S., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hüseyin B.'nin bacağına ateş etti. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu.

Vatandaşlar film izler gibi izledi

Yaşanan olay sonrası yaralanan Hüseyin B.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, terminal içerisindeki vatandaşlar durumu film izler gibi izledi. Bacağından yaralanan Hüseyin B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Otobüs Terminali'nde Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Bursa Suç

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

 MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden görevi bıraktı

MHP'de istifa depremi! Hepsi birden görevi bıraktı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.