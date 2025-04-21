Bursa Otobanı'nda Yangın: Bir Otomobil Alev Alev Yandı
Bursa Otobanı kuzey gişelerinde bir otomobilin aniden yanması sonucu itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Bursa Otobanı kuzey gişelerinde bir otomobil alev alev yandı.
Yangın, Bursa Otobanı Kuzey gişelerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa