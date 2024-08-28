Bursa Osmangazi'de suç ve suçluya geçit yok

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluya geçit vermiyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 155 şahıs ve 164 araç sorgulandı. 3 yıl 4 ay dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 8 aranan şahıs ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurma gibi çeşitli suçlardan 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet mermi, 750 adet uyuşturucu hap, 3.40 gram metamfetamin, 62.17 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği tespit edilen 60 bin 200 TL ve 600 euro para, bin 170 adet bandrolsüz kaçak sigara, 2 tane motosiklet, 1 tane şarjlı matkap ve sunta kesme makinası ele geçirildi. Ayrıca, 34 bin 588 TL idari para cezası kesildi. - BURSA