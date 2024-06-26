Bursa'nın Orhangazi ilçesinde muhtar tüfekle vuruldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi Muhtarı Barış Genç, tüfekle vurulması sonucu yaralandı.

Olay, Karsak Mahallesi köy kahvehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde köy kahvesinde bir şahıs su nedeniyle muhtar Barış Genç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, tüfekle muhtar Genç'e ateş etti. Olayda muhtar ile yanındaki kardeşi yaralandı. Muhtar ve kardeşi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA