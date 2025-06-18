Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Orman Yangını

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Orman Yangını
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, öğle saatlerinde Girencik köyü yakınlarında başladı ve vatandaşların dikkati sayesinde erken fark edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, küçük bir alanda etkili olduğu öğrenilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Orhaneli ilçesine bağlı Girencik köyü yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, vatandaşların dikkati sayesinde erken fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti.

Yangının geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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