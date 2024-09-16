Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman Yangını

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 6 aracın müdahalesi sürüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 6 aracın müdahalesi sürüyor. - BURSA