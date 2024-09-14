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Bursa'nın Kestel İlçesinde İki Katlı Binada Yangın Çıktı

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Kestel ilçesi kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kestel ilçesi kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken alevler geceyi aydınlattı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Kestel Yaşam bursa Olay

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