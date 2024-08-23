Bursa'nın Karacabey ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karacabey ilçesinde meydana gelen yangın, otluk alanda çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu.
Yangın, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA