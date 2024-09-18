Üye Girişi
Haberler

Bursa'nın İznik ilçesinde suçlulara yönelik operasyon: 13,5 yıl hapis cezası bulunan E.S. yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde suçlulara yönelik operasyon: 13,5 yıl hapis cezası bulunan E.S. yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan E.S. yakalandı. E.S., hakkında kesinleşmiş 13,5 yıl hapis cezası bulunuyordu. Ayrıca başka suçlardan ceza almış birkaç kişi de cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. yapılan operasyonla gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son yapılan operasyonda, 35 suç kaydı bulunan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.A., hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan E.A., uyuşturucu madde suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan B.O. ve dolandırıcılık suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan A.C. cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık bursa İznik

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama

Torunları yaşındaki çocukların hayatını kararttı! Mide bulandıran olayda tutuklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Bologna Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı? ABD seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçim tarihi ne, adaylar kim? Ziraat Türkiye Kupası yeni format nedir? Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması Fenerbahçe, Galatasaray'ı neden şikayet etti, hangi kurumlara şikayet etti? Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi? 18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });