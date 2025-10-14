Haberler

Bursa'nın İznik İlçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın İznik İlçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi başından yaralanırken, saldırgan Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişiyi başından yaralayan silahlı saldırgan, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Olay, 23 Eylül 2025 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesi sahilindeki bir kafede meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, hareket halindeki bir ticari otomobilden sahil yolu üzerindeki bir kafede oturan gruba açılan ateşte 50 yaşındaki S.Ç., başından yaralandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan M.B., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Kocaelispor deplasmana gidecek uygun uçak bulamadı, çareyi bakın nasıl buldu

Süper Lig ekibi deplasmana uçak bulamadı, trene binip gidecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.