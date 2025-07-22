Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın paniği
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İnegöl'de gece saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde bulunan apartmanın bahçesinde bulunan odun istifinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, bahçede bulunan ağaçlara da sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri yangın sırasında panik içinde sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve apartmana sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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