Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman yangını devam ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman yangını devam ediyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mezit Boğazı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın, saat 15.30 sıralarında başladı ve vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yetkililere haber verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit Boğazı mevkiindeki ormanlık bölgede başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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