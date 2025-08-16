Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Bursa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdulkerim İ.(58) yönetimindeki 16 BRF 863 İnegöl Devlet Hastanesi kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü ağır yararlanırken, arkasında oturan Ali Asaf A. (7) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yaralının yakınlarını Ali Asaf A. teselli etmeye çalıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA