Bursa'nın İnegöl İlçesinde 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta bulunan Suriye uyruklu şahısların ikamet ettiği 2 katlı binada meydana geldi. Binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu 2. kat kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA