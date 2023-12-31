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Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Gürsu ilçesinde yerin 9.7 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Gürsu ilçesinde yerin 9.7 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Bursa'nın Gürsu ilçesinde 23.43'te deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada yerin 9.7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünün ise 3.4 olduğu ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gürsu Bursa AFAD Deprem Bursa Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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