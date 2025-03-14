Bursa Mustafakemalpaşa'da Orman Yangını
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin zirai alandan ormanlık alana sıçraması sonrası 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ile 45 personel yangına müdahale ediyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde bulunan zirai alanda başladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ve 45 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa