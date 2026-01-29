Haberler

Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine hızlı bir şekilde sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Bursa Minareliçavuş OSB'de kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
