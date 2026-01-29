Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Çıktı
Bursa'nın Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine hızlı bir şekilde sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa