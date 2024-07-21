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Bursa metrosunda yolcular arasında 'yer verme' kavgası

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metroda yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa metrosunda yolcular arasında 'yer verme' kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcular arasında 'yer verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki yolcu birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken o anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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