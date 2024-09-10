Bursa metrosunda yer verme kavgası kameraya yansıdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Acemler Metro İstasyonu'nda yolcular arasında yer verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kameralara yansıdı. İki yolcu arasında yaşanan bağırmalı tartışma, diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
Bursa metrosunda yolcular arasında yer verme kavgası kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcular arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Metro içerisinde birbirine bağıran iki yolcu, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Yaşanan tartışma bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA