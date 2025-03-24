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Bursa Metro Vagonunda Tartışma Kameralara Yansıdı

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Bursa'da metroda seyahat eden iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Metro vagonundaki tartışma kamerada

BURSA - Bursa'da metro ile seyahat eden iki grup bir anda tartışmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metro ile seyahat eden iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Vagondaki tartışma, kısa sürede alevlenirken o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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