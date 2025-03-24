Bursa Metro Vagonunda Tartışma Kameralara Yansıdı
Bursa'da metroda seyahat eden iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Metro vagonundaki tartışma kamerada
BURSA - Bursa'da metro ile seyahat eden iki grup bir anda tartışmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metro ile seyahat eden iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Vagondaki tartışma, kısa sürede alevlenirken o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa