Bursa Metro İstasyonunda Güvenlik Görevlisi İle Şüpheli Arasında Kavga

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Hacivat metro istasyonunda, bir güvenlik görevlisi ile rahatsızlık veren bir genç arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Kavga esnasında oyunculuk gibi anlar yaşayan vatandaşlar hem olayı ayırmaya çalıştı hem de kayda aldı.

Bursa'da metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir şüpheli arasında çıkan kavgada dubalar, yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmak için seferber olurken, bazıları ise olan bitenleri boks maçı izler gibi spikerlik yapıp kayda aldı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat metro istasyonunda yaşandı. İddiaya göre istasyonda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan şahıs joplu müdahaleye maruz kaldı. Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi. Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü. İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
