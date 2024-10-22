Üye Girişi
Haberler

Bursa Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, 4 ildeki organize suç örgütü çökertildi. 26 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bursa merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonrası organize suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Bursa merkezli 4 ilde elebaşı İ.Z.Z.'nin yaptığı organize suç örgütünü yapılan operasyonun ardından çökertti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kesici alet, 3 adet hassas terazi, 14 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 38 adet Cumhuriyet altını, 51 adet çeyrek altın, para, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Operasyon sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 26 şüphelinin 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa bursa Hukuk Suç

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Müge Anlı'da Kübra Ateş ve Öcal olayı nedir? 22 Ekim Müge Anlı'da neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.