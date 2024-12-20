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Bursa Merkezli Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Bursa Merkezli Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, fuhuş çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Çetenin, kadınları ve kız çocuklarını şantajla fuhuşa zorladığı belirlendi. Operasyonda 17 yaşındaki bir kız çocuğu ve 2 yabancı kadın kurtarıldı.

Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kız çocuklarına, "Bizde fotoğrafların var" diyerek fuhuşa sürükleyen çete çökertildi

BURSA - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. İl dışından kadınları ve kız çocuklarına fotoğraflı şantaj yaparak şehir dışında fuhuşa zorlayan çeteye yönelik Bursa merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin, yaklaşık 2 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı 6 şüphelinin yaşı küçük kızları ve yabancı uyruklu kadınları 'Bizde fotoğrafların var' diyerek şantaj yapıp fuhuşa sürüklendiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 6 şüpheliye yönelik Bursa merkezli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden, T.A., S.Ç., Y.Ş., A.Ç., K.B ve A.A. yakalanırken, çetenin şantajına maruz kalan 17 yaşındaki S.A., B.K. B.K., ile 2 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı. 17 yaşında cinsel tacize maruz kalan kız ise korumaya alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık, yaptığı açıklamada çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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