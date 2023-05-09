Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışmalarına başladı. - BURSA