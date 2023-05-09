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Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü.

3. Sayfa Haberleri

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışmalarına başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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