Bursa-Kütahya-Balıkesir Sınırlarında Orman Yangını

Bursa-Kütahya- Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bursa-Kütahya- Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine 3 ilden bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan ve havadan müdahale ederken, Kütahya ve Balıkesir'e bağlı ekipler de yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. - BURSA