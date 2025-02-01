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Bursa Korupark AVM'de Tavan Çöktü, Bir Kişi Yaralandı

Bursa Korupark AVM'de Tavan Çöktü, Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'daki Korupark AVM'nin yemek katında tavanın çökmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Olay sırasında panik yaşayan vatandaşlar, 'deprem oluyor' zannederek koşuşturdu.

Bursa'daki Korupark AVM'nin yemek katında tavan çöktü. Kopan parçaların altında kalan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki Korupark AVM'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi haifi şekilde yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu.

"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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