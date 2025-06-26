Bursa Kestel'de Orman Yangını Yeniden Başladı

Bursa Kestel'de Orman Yangını Yeniden Başladı
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, geçmişte yanan bölgenin yanındaki ağaçları da tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale için helikopterler ve arazözlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 gün önce alevler yükselen ormanlık alan yeniden yanmaya başladı.

Yangın, Kestel Seymen Mahallesi ile Yeneşehir Marmaracık Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. Geçtiğimiz 2 gün önce yanan alanın yanındaki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri, 92 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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