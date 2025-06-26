Bursa Kestel'de Orman Yangını Yeniden Başladı
Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, geçmişte yanan bölgenin yanındaki ağaçları da tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale için helikopterler ve arazözlerle çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 gün önce alevler yükselen ormanlık alan yeniden yanmaya başladı.
Yangın, Kestel Seymen Mahallesi ile Yeneşehir Marmaracık Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. Geçtiğimiz 2 gün önce yanan alanın yanındaki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri, 92 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa