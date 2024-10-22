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Bursa Kestel'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Bursa Kestel'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde Aksu Köyü Kazancı Gölü mevkiinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangına 1 helikopter, 5 araç ve 16 personelle müdahale etti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan onlarca ekip müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Kestel ilçesi Aksu Köyü Kazancı Gölü mevkiinde çıktı. Dumanların yükseldiği gören çevredekiler durumu hemen 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. 1 helikopter 5 araç ve 16 personelin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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