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Bursa-Karacabey Yolunda Tır Kazası: Trafik Durdu

Bursa-Karacabey Yolunda Tır Kazası: Trafik Durdu
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Kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu yola otomobil malzemeleri saçıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yol trafiğe kapandı.

Bursa- Karacabey yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Tırın dorsesinden yola saçılan otomobil malzemeleri nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Karacabey-Bursa Yolu üzeri Karacaoba Başköy Akçalar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Dorsede bulunan otomobil yedek parçaları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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