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Bursa Karacabey'de Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa Karacabey'de faaliyet gösteren NSK ROT ROTİL fabrikasının boyahane bölümünde bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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