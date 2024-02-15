Bursa Karacabey Açıklarında Batmaya Başlayan Ticari Gemiye Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Karacabey açıklarında batmaya başlayan ve içerisinde 6 mürettebat bulunan 'Batuhan A' isimli ticari gemiye yönelik, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerince duruma anında müdahale edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından çalışmalara yönelik videoyu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." - ANKARA