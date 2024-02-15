Bursa Karacabey açıklarında batan gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli kuru yük gemisi mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da katıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının Marmara Denizi'nde batan gemiye ilişkin arama kurtarma faaliyetlerine ait görüntüleri paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA