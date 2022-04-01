Bursa jandarmasından trende köpekli denetim

ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa'da jandarma ekipleri, İzmir- Ankara ve İzmir- Eskişehir seferini yapan trenlerde köpekle denetim yaptı.

Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri, TCDD'ye ait İzmir-Ankara ve İzmir-Eskişehir seferini yapan trenlerde vatandaşların huzur ve güvenliği için Büyükorhan ilçesi Piribeyler tren istasyonu ile Harmancik ilçesi Gökçedağ tren istasyonu arasında seyir halindeyken arama ve denetim yaptı. 28 personel, 'Takip' ve 'Namlu' isimli uyuşturucu ve bomba arama köpekleri ile yaptığı uygulamada toplam 193 yolcunun sorgusunu yaptı. Alınan arama kararına istinaden yolcuların üzerinde ve trende arama da gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller neticesinde suç unsuruna rastlanmazken, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri Namlu ve Takip yolcuların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, uygulamaların yerinde olduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BURSA