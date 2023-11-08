Bursa jandarması aranan 102 şüpheliyi yakaladı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı düzenledikleri operasyonda çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi yakaladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı düzenledikleri operasyonda çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 88'i tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Şehit Jandarma Astsubay Üçvş. Emrah Ünalan -JASAT Mercek Operasyonu' düzenledi. 91 tim, 308 personelin katıldığı operasyonda 210 ev, 114 metruk bina, 242 iş yeri, 122 park, bahçe ile 114 uygulama noktasında denetimlerler yapıldı.
Uygulama sonucunda 4 bin 851 şahsın sorgusu yapılırken, 22 hırsızlık, 22 dolandırıcılık, 14 uyuşturucu madde kullanma, 9 yaralama, 4 uyuşturucu madde ticareti, 2 kasten öldürme ve diğer suçlardan da 29 kişi olmak üzere 102 kişi yakalandı. Yakalananların 88'i tutuklanırken, 7,2 gram da esrar ele geçirildi. - BURSA