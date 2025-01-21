Bursa-İzmir Otobanında Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa- İzmir otobanı Canbolu Köprüsü üzerinde bariyere çarpan araç alev alev yandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bursa-İzmir otobanı Canbolu Köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle motor kısmından dumanlar çıkan araç, bir anda alev aldı. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA