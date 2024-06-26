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Bursa-İzmir Karayolu Kenarındaki Yangına Sürücüler ve İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

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Bursa-İzmir Karayolu kenarındaki otluk alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle ilerliyor. Küçükbalıklı köyü girişindeki yangına yoldan geçen sürücüler, bir tavuk firmasının çalışanları ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale ediyor.

Bursa- İzmir Karayolu kenarındaki otluk alanda başlayan örtü yangını şiddetli rüzgar sebebiyle ilerliyor. Küçükbalıklı köyü girişindeki yangına yoldan geçen sürücüler, bir tavuk firmasının çalışanları ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Küçükbalıklı köyü girişinde otluk alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyüp yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Bursa-İzmir Karayolu'nda araçlarıyla ilerleyen sürücüler alevleri görünce durup yangına müdahale etti. Çevredeki bir tavuk firmasının çalışanlarının da yardım ettiği ortak çalışmaya itfaiye ekipleri de dahil olunca yangının önü kesildi. Bölgeye Bursa şehir merkezinden de ekiplerin sevk edildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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