Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu Kenarında Yangın
Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu kenarında yer alan otluk alanda yangın çıktı. Yangına yoldan geçen sürücüler kendi yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışıyor.
Bursa-İzmir- İstanbul otoyolu kenarındaki otluk alanda yangın başladı.
Bursa Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda çıkan yangına yoldan geçen sürücüler, araçlarından çıkardıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışıyor. Otoyol kenarına çıkan köylü çocuklar, yangına atmak için araçlardan su istiyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa