Bursa-İstanbul Otoyolunda Yanan Tır Kaza Yaptı

Bursa- İstanbul otoyolu Gemlik-Dürdane Mevkisi'nde kaza yapan tır yan yatarak alev alev yandı. Tırda zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Bursa-İstanbul otoyolu Gemlik-Dürdane Mevkisi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza yapan tır yan devrildi. Kazanın şiddetiyle yan yatan tır alev almaya başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, tır sürücüsü kazayı hafif olarak atlattı.

Tırda zaman zaman patlama yaşandı. Trafik ise tek şeritten akarken, yoldan geçen diğer sürücüler ve yolcular olayı korku dolu gözlerle izlediler - BURSA