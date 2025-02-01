Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi ile Esenler Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Esenler Caddesi'nde seyir halinde olan Gökay D. (25) yönetimindeki 16 AAD 864 plakalı hafif ticari araç, Yunusemre Caddesi'nde seyir halinde olan Nursal U. (43) yönetimindeki 16 EC 094 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çarptığı ağacı devirerek durdu. Kazada sürücüler ile 16 AAD 864 plakalı araçtaki Tuğyem D. (25) ve otomobildeki İsmet S. (45) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA