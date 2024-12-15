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Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri ile yolcular hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Zincirlikuyu Caddesi'nden Güçlü Sokağa dönen Furkan Ü. (19) yönetimindeki 16 LDH 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eyüp T. (20) idaresindeki 16 ARF 661 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, site duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 LDH 87 plakalı otomobildeki yolcu Berdan B. (20) ile diğer araçtaki yolcu Elif T. (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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