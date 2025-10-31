Haberler

Bursa İnegöl'de Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya kadının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ç.(26) yönetimindeki 16 BHK 352 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine A.(73)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; çarpışmayla devrilen motosikletteki sürücü ile yaya kadının 6 metre sürüklendiği görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
