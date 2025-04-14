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Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
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İnegöl ilçesinde vinç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada vinç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücü Sercan D.(25) yönetimindeki vinç ile sürücü Mehmet T. (34) yönetimindeki 16 BEK plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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