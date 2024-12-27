Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin talaş makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçiler durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA