Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, işçilerin durumu itfaiyeye bildirmesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin talaş makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçiler durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa