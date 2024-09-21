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Bursa İnegöl'de Köstebek Tabancası Patladı: 1 Yaralı

Bursa İnegöl'de Köstebek Tabancası Patladı: 1 Yaralı
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İnegöl ilçesinde köstebek tabancasının patlaması sonucu 82 yaşındaki Hilmi G. yaralandı. Olay, köstebek yuvasını kontrol etmek isterken meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda köstebek tabancasının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bayramşah Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Hilmi G. (82), köstebek tabancasını, köstebek yuvasının başına koydu. Bir süre sonra kontrol etmek için yuvaya baktığı sırada tabanca patladı. Tabancadan çıkan saçma yaşlı adamın bir parmağını parçaladı. Yaralanan Hilmi G. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından yaşlı adam ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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