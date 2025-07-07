Bursa İnegöl'de Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Elnur B. ve yanındaki babası Mehmet B. yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Halhalca mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü özel güvenlik görevlisi Elnur B. (38) yönetimindeki 43 AAZ 575 plakalı otomobil karşı yönden gelen gelen sürücü Burhan Ç. (54) yönetimindeki 16 ABL 426 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki babası Mehmet B. (63) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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