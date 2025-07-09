Bursa İnegöl'de Anız Yangınları Korkuya Neden Oldu

Bursa İnegöl'de Anız Yangınları Korkuya Neden Oldu
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İnegöl'de çıkan anız yangınları, konutlara sıçrama tehlikesi ile korkulu anlar yaşattı ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangınları korkulu anlar yaşattı. Konutlara sıçrama tehlikesi olan yangın ekiplerin yerinde müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki evlere sıçrama tehlikesi olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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