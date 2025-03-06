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Bursa İnegöl'de 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü

Bursa İnegöl'de 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü
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İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde bir 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şeref Sokak'taki 2 katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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