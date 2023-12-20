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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Tütün Kaçakçılarına Operasyon Düzenledi

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tütün kaçakçılarına karşı operasyon düzenledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi tütün kaçakçılarına geçit vermedi. İl genelinde yapılan operasyonda 4 ayrı adrese girildi. Operasyonda M.D.'ye (47) ait 2 adet sigara üretim makinesi, 2 adet sigara makinesine bağlı vakumlu hava kompresör makinesi, 1 adet tütün karıştırma makinesi, 1 adet hava kurutucu makine, 1 adet elektronik tartı, 115 kilogram kıyılmış tütün ve 680 bin adet boş makaron ele geçirdi. Diğer yandan S.D.'nin (21) imalathanesine yapılan operasyonda, 22 bin adet boş sigara filtresi, 120 bin adet boş makaron, 188 bin 100 adet 158,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. A.C. (33)'e ait olan ve işletmeciliğini eşi F.M.C.'nin (37) işletmesinde yapılan aramada 669 adet 30 mililitrelik elektronik sigara likidi, 29 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likidi, 17 adet 100 gramlık tütün paketi, 2 bin 163 adet bandrolsüz sigara paketi, 13 adet elektronik sigara, 39 paket sigara filtresi, 268 paket sigara kağıdı, 271 adet bandrolsüz puro, 538 adet 200 gramlık bandrolsüz nargile tütünü be 42 paket 1 kilogramlık bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Ayrıca, V.Y.'yi (42) ait işletmeye yapılan baskında bin 865 paket bandrolsüz nargile tütünü, 87 paket sigara tütünü, 283 adet 30 mililitrelik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde ele geçirilen malzemelere el konulurken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bursa Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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