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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Mudanya'da Sahil Güvenliği Sağlıyor

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler Mudanya ilçesinde bulunan 35 kilometrelik sahillerde yaşanabilecek olaylara karşı 7/24 görev alıyor. Timler, otel, motel, pansiyon, günübirlik ev ve işletmelerin kontrollerini aralıksız sürdürüyor ve farkındalık faaliyetleri yaparak hırsızlık, kayıp çocuklar ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler Mudanya ilçesinde bulunan 35 kilometrelik sahillerde yaşanabilecek olaylara karşı 7/24 görev alıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri sorumluluk alanı içerisindeki 35 kilometrelik sahil şeridi içerisinde bulunan otel, motel, pansiyon, günübirlik ev ve işletmelerin kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Yaz sezonuyla birlikte yaşanan yoğunluktan kaynaklı meydana gelebilecek hırsızlık, otodan hırsızlık, kayıp çocuklar ve boğulma olaylarıyla ilgili olayların önüne geçmek için farkındalık faaliyetleri yapılıyor. 24 saat boyunca 10 asayiş timi ve 4 trafik timi görev alıyor.

Jandarma yetkililerinden yapılan açıklamada, "Asayişin sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla başta asayiş ekiplerimiz olmak üzere, trafik timlerimiz, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığımız tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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