Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli faaliyetler düzenledi. 'Narko Nokta', 'Metamfetamin ile Mücadele' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sloganlarıyla 34 ayrı etkinlik gerçekleştirilerek 49 bin 737 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narko Nokta, Metamfetamin ile Mücadele ve En İyi Narkotik Polisi Anne" faaliyetleri düzenledi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. 'Narko Nokta', 'Metamfetamin ile Mücadale' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sloganıyla sahada bulunan polis ekipleri, 34 ayrı etkinlik ile 49 bin 737 vatandaşa el broşürü dağıtıp bilgilendirme yaptı. - BURSA