Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narko Nokta, Metamfetamin ile Mücadele ve En İyi Narkotik Polisi Anne" faaliyetleri düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. 'Narko Nokta', 'Metamfetamin ile Mücadale' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' sloganıyla sahada bulunan polis ekipleri, 34 ayrı etkinlik ile 49 bin 737 vatandaşa el broşürü dağıtıp bilgilendirme yaptı. - BURSA